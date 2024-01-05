Госдеп сообщил плохие новости для Украины

Олег Кравцов.  
05.01.2024 11:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Финансы


Соединенные Штаты больше не будут оказывать помощь Украине в прежних объемах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Соединенные Штаты больше не будут оказывать помощь Украине в прежних объемах. Об этом, передает...

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«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах», – сказал американский чиновник.

Он говорит, что, по мнению Вашингтона, в продолжении поддержки на прежнем уровне нет необходимости, так как американские власти намерены оказать Украине помощь в создании такой оборонной промышленности, которая позволит самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

«Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы», – резюмировал Миллер.

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