Госдеп США обещает «переманить клиентов российской бензоколонки»

08.12.2021  14:37 (Мск), Москва,
Игорь Петров.  
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Дзен, Россия, США, Украина, Энергетика
Новости Украины

Американские компании помогут бывшим республикам СССР на западной границе России добиться энергетической независимости от Москвы.

Об этом на слушаниях в Сенате сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отвечая на вопрос сенатора Кристофера Скотта Мёрфи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские компании помогут бывшим республикам СССР на западной границе России добиться энергетической независимости от...

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«Мы несколько лет назад приняли закон, который позволит Американской корпорации по развитию заключать дополнительные сделки со странами, которые хотят достичь энергетической независимости. Это очень важная инициатива, которая связывает это кольцо стран, бывшие республики, сателлитные государства постсоветского пространства, которые хотят, чтобы США участвовали в их проектах для того, чтобы они были энергетически независимы от России. Есть ли возможность для США, как бы переманить этих клиентов «российской бензоколонки?» – спросил сенатор Мерфи.

«Конечно. В Европе появляется все больше и больше нефте- и газоперерабатывающих объектов, разные «зеленые» альтернативы. Не только в США, но и в Европе многие американские компании действительно помогут нам двигаться в этом направлении», – сказала Виктория Нуланд.

Напомним, что власти Украины заявляют о постепенном переводе АЭС на американское топливо, несмотря на то, что станции были построены по советским проектам, предусматривающим использование сборок из РФ.

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