05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Госдеп США призвал Украину слушаться МВФ, иначе не будет денег

Государственный департамент США призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией, в частности — создать Антикоррупционный суд, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

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«Создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство Украины для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию страны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США полностью поддерживают Международный валютный фонд, который определит, соответствует ли новый закон о создании Антикоррупционного суда обязательствам Украины по программе МВФ.

«Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который отвечает требованиям МВФ», — говорится в сообщении.

США также призвали правительство Украины осуществлять глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые отражают требования, предъявляемые народом Украины во время «Революции достоинства», в частности, прекращение системной коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев.

Спикер дипломатического ведомства также назвала коррупцию в Украине такой, которая «продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины».