Госдеп США проинструктировал сербских майданщиков

13.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Вожди сербской оппозиции Драган Джилас, Вук Еремич, Бошко Обрадович, Сергей Трифунович и Зоран Лутовац встретились с заместителем помощника госсекретаря США Мэттью Палмером, послом Кайлом Скоттом и политическим советником посольства Дэвидом Геренбеком вчера в посольстве США в Белграде. Издание Informer со ссылкой на свои источники опубликовало содержание тайных переговоров.

Главной темой встречи по настоянию Палмера и Скотта была ситуация вокруг незаконно отторгнутого от Сербии края Косово и Метохии.

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Палмер, по словам источника издания, в ходе встречи настаивал на том, что Косово является независимым государством, и что Сербия должна принять это.

«Палмер потребовал от присутствующих лидеров оппозиции примирительного отношения к решению косовской проблемы и в каждом случае подчеркивать вредность идеи разграничения сербов и албанцев в Косово, потому что, как он утверждает, новое изменение границ на Балканах может спровоцировать хаос», – сообщило издание.

Джилас, Еремич, Обрадович и другие лидеры оппозиции просто молчали и слушали.

По словам собеседника, после монолога Палмера о Косово Джилас и команда обратились к Палмеру и Скоту с просьбой оказать материально-техническую и финансовую поддержку для продолжения демонстраций в Белграде и других городах Сербии, жалуясь на то, что без такой поддержки протесты вскоре будут прекращены – их численность уже сегодня является мизерной.

«Джилас позже попросил Палмера оказать давление на власти в Сербии, чтобы позволить ему и другим лидерам оппозиции, помимо РТС, иметь равное представительство в частных телевизионных программах, а также на страницах частных ежедневных газет», – пишет издание со ссылкой на источник.

Далее слово взял Вук Еремич, который начал широко объяснять план оппозиции в 30 пунктах, но что Палмер и Скотт вскоре прервали его.

«Затем Бошко Обрадович рассказал историю о том, как партия «Двери» борется за демократические ценности, защиту прав и свобод человека, но при этом он ни разу не упоминал о том, что она также выступает за традиционные семейные ценности, сербские традиции, борьбу против вступления в НАТО и ЕС, а также борьбу за положение сербов в КиМ» – сообщил собеседник газеты.

По его словам, это, как минимум, пятая встреча Обрадовича и Скотта за последние три с половиной года, и неудивительно, что лидер «Дверей» в публичных выступлениях в последнее время избегает выпадов в адрес США.