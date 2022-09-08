Госдеп США раскручивает скандал о «похищении Россией» 2.5 миллионов украинцев

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Новости Украины

Госдеп США заявил, что сотрудники администрации президента России якобы лично «контролируют и координируют фильтрационные лагеря» для украинцев, которые Россия «использовала для допросов и насильственного вывоза украинских граждан в РФ».

Об этом пишет CNN.

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«Нам также известно, что представители администрации президента России предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций», – утверждает заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель на брифинге с журналистами.

«Мы считаем, что Кремль считает операции по фильтрации критически важными для своих усилий по аннексии территорий Украины, которые находятся под их контролем, – добавил Патель. – И мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила фильтрационные операции и предоставила ООН, независимым наблюдателям, гуманитарным и правозащитным организациям доступ к этим фильтрационным местам».

Как отмечает CNN, Патель не сказал, причастен ли к этим усилиям сам Путин, хотя настырные американские журналиты прямо выводили его на такой ответ.

И хотя Патель сказал, что «трудно переоценить страх и страдания, которые российская фильтрация вызывает у людей, вынужденных жить под контролем Кремля», он, по его словам, не стал бы прямо называть эти действия «военным преступлением».

Напомним, Киев и Вашингтон обвиняют Россию в том, что она якобы насильственно депортировала из Украины вглубь РФ почти 2,5 миллиона украинцев. Москва же указывает на то что в данном случае речь идет о гуманитарных операциях и все эти люди – беженцы, а их эвакуация происходит на добровольной основе.