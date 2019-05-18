Госдеп США вновь оспорил целостность России

18.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Посольство США на Украине распространило специальный ролик, посвященный 75 годовщине высылки части населения Крыма в Среднюю Азию в годы Великой Отечественной войны по обвинению в сотрудничестве с немецкими оккупантами.

Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, в специальном видеообращении называет решение Иосифа Сталина и НКВД «преступлением против человечества». Кент утверждает, что в первый год после высылки погибла половина крымских татар, «включая бабушку моей жены Маубе».

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Американский дипломат заявил, что теперь крымские татары, якобы, подвергаются репрессиям со стороны «оккупационной» российской власти в Крыму.

Кент подчеркнул, что США не признают и не будут признавать Крым территорией России, поддерживая украинские претензии на полуостров.