Госдеп США взломал Совбез, но не в силах развалить ООН – Слуцкий

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США пытаются реформировать ООН, чтобы она перестала быть вершиной мировой политической иерархии, а ее резолюции носили чисто рекомендательный характер.

Об этом сегодня на Петербургском экономическом форуме заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совет безопасности ООН взломан Госдепом США. Это мы видели по событиям в бывшей Югославии, в Ираке, в Ливии, затем возьмем сирийское досье. Несмотря на принимаемые Совбезом резолюции, принимаются совершенно другие решения, и совершаются действия, уносящие десятки тысяч жизней», – сказал Слуцкий.

По его мнению, нынешние годы являются ключевыми для судьбы ООН, и уже удалось переломить тенденцию с принятием деструктивных резолюций.

«Реформа ООН по-американски – это процесс, который продолжает нависать над организацией. Но мне кажется, точку невозврата, сделавшую реализацию такого сценария невозможной, эта деструктивная идея уже прошла. Конечно, нужно заниматься реформированием ООН. Оно идет, но совершенно не по американскому сценарию», – считает Слуцкий.