Госдеп США занимается Украиной как частью России

09.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не является главным интересом для США – у них слишком много «головной боли» в других концах мира. Более того, американцы в основном считают, что Украина – это часть России, которая внезапно ворвалась в их политику.

Об этом в эфире интернет-канала «I-UA» заявил отставной американский военный, бывший глава представительства НАТО в России Юрий Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что Украина – это №1, потому что вы – украинцы. Но вы себе представьте: в мире сколько идет войн, сколько идет гражданских войн, сколько идет бандитских войн? У нас в Мексике убивают людей гангстеры, там перестреляли американцев, у нас Иран, Афганистан, Ирак, палестинцы, Турция, и вы хотите, чтобы американцы сконцентрировались только на Украине что ли?

Госдеп говорит: «Да, есть такая страна, Украина, она как-то вмешалась в нашу политику, до этого никто про нее вообще не слышал и не знал, думали, наверное, что это часть России, в основном»…

Надо осознавать то, что Украина для Америки – не приоритет, и должна быть вообще приоритетом для Европы, а не чтобы Европа строила «Северный поток», что наш президент, кстати, блокирует и вносит санкции. Но он это делает не ради вас», – заявил Табах.