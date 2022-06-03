Госдеп требует от Белграда пойти против России

03.06.2022  15:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Сербия, США


Заместитель помощника госсекретаря США по Балканам Габриэль Эскобар призвал Сербию присоединиться к санкциям ЕС против России.

Об этом он заявил в видеообращении во время Саммита демократии Юго-Восточной Европы в Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Почти каждая страна на Западных Балканах согласилась с тем, что Россия заплатит за это санкциями, поддержав Украину и ее народ. Я надеюсь, что Сербия присоединится к этой группе и гармонизирует санкции, когда будет сформировано правительство», – сказал Эскобар.

В мае главный дипломат ЕС Жозеп Борель заявил, что политика неприсоединение к внешней политике ЕС, направленной против России, «больше» не совместима с амбициями страны вступить в союз.

Президент Сербии Александр Вучич пожаловался, что Сербия сталкивается с растущим давлением со всех сторон, но ясно дал понять, что не планирует менять курс. Сербия остается единственной страной в Европе, кроме Белоруссии, которая не вводит санкции против России.

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