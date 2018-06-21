21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Госдеп требует от Украины отменить скандальную поправку с закону об антикоррупционном суде

Соединенные Штаты приветствуют принятие в Украине закона об Антикоррупционном суде и подчеркивают необходимость принять правку, которая обеспечит рассмотрение этим судом уже существующих дел, подпадающих под его юрисдикцию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

С таким заявлением выступила в твиттере официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

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«США приветствуют принятие в Украине закона о создании независимого антикоррупционного суда. Нам было приятно увидеть, что эта важная часть законодательства была принята при широкой поддержке в Верховной Раде. Тем самым Украина сделала важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое требовали его люди во время Революции достоинства», — говорится в заявлении.

Также США приветствуют заявление директора МВФ Кристин Лагард по этому поводу.

«Она и президент Порошенко согласились, чтобы Верховная Рада быстро внесла поправки в закон, чтобы этот суд мог слушать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, включая уже открытые коррупционные дела, а также принять дополнительное законодательство для официального начала работы суда», — подчеркивается в заявлении Госдепа.

В США надеются, что эти шаги помогут «свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее благосостоянию и демократическому развитию».

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла требуемый Западом закон № 7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины.

В то же время в обнародованном тексте закона появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Этой правки не было в согласительной таблице, размещенной на сайте Верховной Рады. Она также не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе «О Высшем антикоррупционном суде».

«Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции, как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении», — заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.