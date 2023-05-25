Госдеп угрожает завалить Россию цинковыми гробами

Страны западного блока будут продолжать военную и финансовую поддержку Украины до полного истощения России.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эта война будет продолжаться, это война на истощение, этого и хочет Путин – он хочет нас истощить и затянуть войну. Сколько будет продолжаться поддержка Америки?» – поинтересовался присутствующий в зале бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк

«Как сказал Байден – столько, сколько понадобится. Даже если вы готовитесь к своему наступлению – мы вас поддержим, мы уже работаем с украинским правительством, чтобы эта поддержка продолжалась столько, сколько понадобится», – ответила Нуланд.

Она призналась, что стратегия Вашингтона заключается в затягивании войны и убийстве как можно большего числа русских.

«Если он (президент РФ Владимир Путин – прим.) не выйдет с Украины, то поставит под угрозу все свои войска, деньги, экономическую мощь.

И когда в Россию будет возвращаться всё больше молодых тел в цинковых гробах, то и они осознают это, эту стратегию, то есть трагедию, которая происходит не только на Украине, но и в России», – добавила замгоссекретаря США.