Госдеп: Украина получит от США новые ракеты

18.09.2022  19:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

США собираются поставить на Украину новые ракеты.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США собираются поставить на Украину новые ракеты. Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявила...

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«Мы собираемся объявить о дополнительной поддержке Украины, в том числе, о новых поставках ракет, которые уже показали себя крайне полезными на поле боя, привели к огромным потерям россиян в Херсоне. Сейчас огромное количество ваших солдат из-за плохого планирования военных оказались запертыми между украинским фронтом и рекой. Прорыв идет в Харькове. Мы думаем о том, что будет зимой, но я не буду углубляться в конкретные детали», – сказала Нуланд.

Она прогнозирует, что Украина согласится на переговоры, когда Россия согласится на капитуляцию. За это США снимут с РФ часть санкций.

«Украинцы продолжат сражаться, потому что сейчас у них есть фора и они хотят вернуть свою суверенную территорию. Наша позиция в том, что мы хотим усилить их позицию за столом переговоров. Поэтому мы предоставляем поддержку в сфере экономики и безопасности.

Для тех из нас, кого беспокоит будущее России, мы бы хотели увидеть, чтобы все эти усилия и деньги тратились на российские школы, инфраструктуру, чтобы наши компании вернулись в Россию, и мы могли снять часть санкций, которые будут оказывать свое влияние, пока люди зимой будут терять свои рабочие места», – обрисовала Нуланд задумку американцев по принуждению русских к капитуляции.

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