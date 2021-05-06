Госдеп в Киеве проинспектировал врагов русского православия

06.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Глава созданной из раскольников под эгидой Константинопольского патриархата ПЦУ Епифаний встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча состоялась на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Об этом сообщает пресс-служба раскольников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники встречи возложили цветы к погибшим в Донбассе участникам карательной операции против ЛДНР, а затем посетили Свято-Михайловский собор, находящийся под контролем раскольников.

Отмечается, что особое внимание во время встречи было уделено вопросу становления ПЦУ, а также «важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности».

«Митрополит Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украине в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе.

Блаженнейший владыка отметил важность выдающихся усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ к восстановлению территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также были обсуждены планы следующих двусторонних контактов.

Пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что Блинкен так же вмешивается в религиозную жизнь, как в свое время Петр Порошенко. Причем делает это чиновник США не в своей стране.

«США организовали этот раскол и понятно, что они всеми силами будут его поддерживать. У нас церковь отделена от государства, почему Блинкен должен с кем-то там встречаться? Он что, православный, что ли? Они создали раскол и используют его в своих политических целях. Но церковь не должна заниматься политикой, участвовать в выборах и в таких агитационных кампаниях, какая была вокруг томоса и прочем.

Очевидно, что то, что сейчас делает Блинкен, это по сути то же самое, что делал Порошенко пытаясь влиять своими религиозными инициативами на общество.

Я бы посмотрел на то, как кто-нибудь со стороны попробовал бы вмешаться в религиозную жизнь самой Америки. Такого не позволят никому», – сказал Анисимов.

В свою очередь Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива», считает, что встреча с Епифанием состоялась в рамках поддержки США религиозных движений, направленных против Русской православной церкви.

«Встреча Блинкена с Епифанием и визит в Михайловский собор были попутными мероприятиями визита Блинкена. Михайловский собор находится рядом с МИДом, стало уже традицией, что министры иностранных дел, которые приезжают в Киев, подходят к мемориалу у стены Михайловского монастыря и возлагают цветы. Епифаний вышел, они на улице с Блинкиным поговорили, потом Епифаний провел «экскурсию» по собору.

Но такая встреча произошла потому, что американцы продолжают поддерживать ПЦУ и лично Епифания, продвигать этот проект, двигать его вперед и, соответственно, стимулировать ущемление канонической Украинской православной церкви.

При предыдущей администрации Госдеп запустил достаточно такой солидный даже по американским меркам проект «Международный альянс защиты свободы вероисповедания». В основном он направлен против Китая и преследования мусульман в Китае, и против России, против Русской православной церкви. Об этом они открыто говорили несколько раз. И этот проект остается в силе.

Этот альянс создан при Госдепе, поэтому высшее должностное лицо, которое курирует этот проект – государственный секретарь, в данном случае, Блинкен. Эта тема для американцев является стратегической поскольку это тоже один инструментов сдерживания Китая и России.

Украина и проект ПЦУ является достаточно весомым инструментом в руках американцев. Таким образом, одной из основных тем визита Блинкена в Киев была встреча с Епифанием. Это был сознательных ход, который не был случайным. И он будет иметь продолжение», – сказал политолог «ПолитНавигатору».