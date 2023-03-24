Госдеп запросил бюджет «на стратегический провал Путина»

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Палата представителей США должна поддержать бюджет Госдепартамента, чтобы поддержка Украины не остановилась.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиямзаявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Блинкена, это позволит гарантировать «стратегический провал» России.

«Просьба Госдепартамента США удовлетворить эту просьбу прямо сейчас. Бюджет позволит поддерживать нашу поддержку в области безопасности, экономической, энергетической и гуманитарной поддержки Украины. Чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом», – заявил Блинкен.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон при этом упрекнул Блинкена в том, что власти не обеспечили Украину всем необходимым к началу боевых действий, на что госсекретарь ответил, что Штаты готовились и поставляли вооружение.

«Я полностью разделяю ваше стремление обеспечить украинцев тем, в чем они нуждаются, когда им нужно бороться с российской агрессией. Именно это мы и делали, начиная с первого дня… в декабре перед агрессией, чтобы убедиться, что у них действительно есть все необходимое для отражения атаки, если она произойдет, включая «Стингеры» и «Джавеллины». Так что утверждение о том, что мы этого не делали, просто неверное», – сказал глава Госдепа.