Госдеп запросил бюджет «на стратегический провал Путина»

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Палата представителей США должна поддержать бюджет Госдепартамента, чтобы поддержка Украины не остановилась.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиямзаявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Палата представителей США должна поддержать бюджет Госдепартамента, чтобы поддержка Украины не остановилась. Об этом...

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По словам Блинкена, это позволит гарантировать «стратегический провал» России.

«Просьба Госдепартамента США удовлетворить эту просьбу прямо сейчас. Бюджет позволит поддерживать нашу поддержку в области безопасности, экономической, энергетической и гуманитарной поддержки Украины. Чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом», – заявил Блинкен.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон при этом упрекнул Блинкена в том, что власти не обеспечили Украину всем необходимым к началу боевых действий, на что госсекретарь ответил, что Штаты готовились и поставляли вооружение.

«Я полностью разделяю ваше стремление обеспечить украинцев тем, в чем они нуждаются, когда им нужно бороться с российской агрессией. Именно это мы и делали, начиная с первого дня… в декабре перед агрессией, чтобы убедиться, что у них действительно есть все необходимое для отражения атаки, если она произойдет, включая «Стингеры» и «Джавеллины». Так что утверждение о том, что мы этого не делали, просто неверное», – сказал глава Госдепа.

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