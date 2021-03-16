Госдума аплодисментами отметила годовщину референдума в Крыму

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ начала сегодняшнее заседание с аплодисментов в честь седьмой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте вспомним, что было у нас семь лет назад. Разделенный народ воссоединился – состоялся референдум о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Мы должны это помнить и говорить об этом своим детям и внукам.

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Трагедия, которая произошла с гражданами нашей страны, когда одна их часть осталась в одном государства, другая – в России, больше не должна повториться. Политики должны думать, когда принимают такие решения.

Вы знаете, в какой ситуации это все происходило. На Украине произошел госпереворот. Власть была практически захвачена антиконституционным путем. Жители Севастополя и Крыма сделали свой выбор. Мы на протяжении тех лет, которые прошли, видим, насколько динамично развиваются Севастополь и Крым, став, как и раньше частью нашей страны – России», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.