Госдума денонсировала навязанную России Западом конвенцию о нацменьшинствах

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Госдума денонсировала сегодня Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Причины денонсации пояснил депутатам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Консультативным комитетом были сформулированы заключения и выводы, которые носили откровенно политизированный и предвзятый характер и основывались во многом на информации, полученной из ангажированных источников. При этом предоставленные Россией данные интерпретировались в ключе, выставлявшим власти РФ в невыгодном свете, а единичные случаи нарушения прав представителей национальных меньшинств подавались как целенаправленная государственная политика по преследованию граждан. Какой-либо добавленной стоимости от конвенции в нашей стране не наблюдается», — сказал российский дипломат.

По его словам, в прошлом году после выхода России из ПАСЕ российский представитель был существенно ограничен в правах по работе в комитете.

Он подчеркнул, что законодательство России гарантирует равные права нацменьшинств на участие в политической, экономической и культурной жизни общества.

«Выход из Конвенции не помешает нашей системной работе по привлечению внимания к нарушениям прав нацменьшинств и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине», — добавил Вершинин.

Он отметил, что в контексте проведения Россией спецоперации Совет Европы развернул широкомасштабную кампанию по выдавливанию России из всех конвенционных механизмов СЕ.