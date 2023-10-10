Госдума денонсировала навязанную России Западом конвенцию о нацменьшинствах

Елена Острякова .  
10.10.2023 20:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, экстремизм


Госдума денонсировала сегодня Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Причины денонсации пояснил депутатам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума денонсировала сегодня Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Причины денонсации пояснил депутатам замминистра...

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«Консультативным комитетом были сформулированы заключения и выводы, которые носили откровенно политизированный и предвзятый характер и основывались во многом на информации, полученной из ангажированных источников. При этом предоставленные Россией данные интерпретировались в ключе, выставлявшим власти РФ в невыгодном свете, а единичные случаи нарушения прав представителей национальных меньшинств подавались как целенаправленная государственная политика по преследованию граждан. Какой-либо добавленной стоимости от конвенции в нашей стране не наблюдается», — сказал российский дипломат.

По его словам, в прошлом году после выхода России из ПАСЕ российский представитель был существенно ограничен в правах по работе в комитете.

Он подчеркнул, что законодательство России гарантирует равные права нацменьшинств на участие в политической, экономической и культурной жизни общества.

«Выход из Конвенции не помешает нашей системной работе по привлечению внимания к нарушениям прав нацменьшинств и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине», — добавил Вершинин.

Он отметил, что в контексте проведения Россией спецоперации Совет Европы развернул широкомасштабную кампанию по выдавливанию России из всех конвенционных механизмов СЕ.

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