Госдума готова мстить Гаагскому суду за Путина

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда (МУС) за решение в отношении президента России Владимира Путина.

Об этом спикер заявил на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент – глава государства, и все нападки на него – это нападки на страну. Сейчас стало известно, что Евросоюз заплатил суду, который принимал решение. Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться. Надо тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в Лефортово», — сказал Володин.

Парламент отреагировал на эти слова аплодисментами.

«Там вот Боррель заявляет от имени Евросоюза. Пускай приезжает в наш следственный комитет и дает показания о своих деяниях. А то под аплодисменты этого маразматика Байдена, который не помнит, что было до обеда, они напринимали решения, вся Европа в состоянии напряжения, кризиса. Совершенно очевидно: их судебное решение вообще не распространяется на Российскую Федерацию. Президент страны – это институт. Мы с вами должны институты защищать», — сказал Володин.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что думский комитет по международным делам принял ситуацию с МУС в форсированную проработку

«Нападки на президента России, решение Международного уголовного суда, Римский статут которого Россия не признает по абсолютно надуманным, ложным и политизированным основаниям. Ордер на президента России и уполномоченного по правам ребенка – возмутительное действие, которое должно быть осуждено на всех международных площадках. Любые нападки на президента России будут отвергаться нами с участием десятков парламентов мира. В том числе, африканского континента и Латинской Америки», – сказал Слуцкий.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил действовать более радикально.

«Может, было бы более действенным обратиться к МИДу отозвать или выслать послов тех стран, чьи судьи принимали решение по президенту. Я думаю, это было бы более действенным, чем какие-то комиссии по расследованию. Мне кажется, что по президентскому вопросу надо более жестко отвечать», – сказал Коломейцев.

«Мы с вами все прекрасно понимаем, что решение МУС абсолютно ничтожно. Страны Запада обрушили всю систему международного права, ее основу и принципы. Все это РФ воспринимает спокойно, невозмутимо, но не благодушно. Провокации МУС мы воспринимаем как агрессию против РФ. И ответом на них будет полная безоговорочная поддержка нашего президента», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Кроме того Госдума создала сегодня парламентскую комиссию по расследованию преступлений киевского режима против детей Донбасса.