Госдума готовит неприятный законодательный сюрприз для Украины

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В парламент РФ внесут законопроект, предусматривающий упрощение получения статуса носителя русского языка, который даёт право на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке.

Об этом в своём выступлении в Донецке на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно закрыть один офис (Россотрудничества в Киеве – ред.), но остановить работу России с нашими соотечественниками невозможно. Одной из важнейших правовых мер по поддержки русского населения Украины должно стать и совершенствование российского законодательства. В частности, принятие законопроекта, который мы готовим к внесению в Госдуму вместе с сенатором от Крыма Сергеем Цековым.

Речь идёт об упрощении получения статуса носителя русского языка, который, в свою очередь, даёт право на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке», – анонсировал депутат.

«Сегодня с заявлением о принятии носителя русского языка могут обратиться иностранные граждане, если они или их родственники постоянно проживают или проживали на территории России. Мы предлагаем дать такую возможность для всех жителей Украины по желанию, без каких либо формальных на то оснований и без прохождения собеседования. Возможность быть признанным носителем русского языка должна быть у всех русскоязычных соотечественников, независимо от места их рождения или территории проживания», – добавил Козенко.