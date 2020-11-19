Госдума готовит закон против цензуры на Фейсбук и Ютуб – эксперты просят добавить «внутренних врагов»

19.11.2020, Москва, Елена Острякова

Законопроект о санкциях против Youtube, Facebook и других интернет-платформ за цензуру российских СМИ внесен в Госдуму РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы законопроекта, среди которых известные журналисты (а ныне депутат и сенатор) Александр Хинштейн и Алексей Пушков предлагают распространить нормы Закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на владельцев зарубежных соцсетей.

«У этих гигантов есть проблемы и со своими клиентами. Они же не только наших пользователей и СМИ дискриминируют, они же и своих тоже. Проблема носит широкий характер. Но со своими пусть они сами разбираются. Нам главное своих защитить от такой дискриминации», – прокомментировал инициативу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Один из авторов законопроекта Антон Горелкин пояснил, что Роскомнадзор сможет замедлять трафик иностранных интернет-ресурсов. Сам Роскомнадзор приветствовал законодательную инициативу.

Владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если будет ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в РФ. Санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д.

Появление законопроекта приветствовал владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«На такую реакцию законодателей рассчитывал телеканал «Царьград», когда нас незаконно заблокировал Гугл. Мы рады, что наши законодатели услышали об этом и понимают – речь идёт не о развлекательной платформе и просто поисковой машине. Речь идёт о том, кто будет контролировать мозги наших сограждан. И этот законопроект – первый шаг на пути установления нашего цифрового суверенитета. Я надеюсь, что он будет принят. И мы сможем на своей территории чувствовать себя немножко свободнее от американской цензуры», – написал Малофеев в своем телеграм-канале.

Экономист Михаил Делягин указал в комментарии «ПолитНавигатору» на то, что цензуру проводят не только американские, но и российские либеральные СМИ.

«Достаточно вспомнить пресловутую блогосферу “Эха москвы”. Есть и системные идеологические блоки: либеральный “Яндекс” довольно долго не показывал в поиске новостей патриотическую газету “Завтра”, а и сейчас, насколько можно судить, не показывает Russia Today на русском», – написал Делягин.

При этом он признает, что наиболее жесткую цензуру проводит Youtube, поскольку альтернативного видеохостинга в России не существует.

«Уничтожая каналы, Ютьюб уничтожает колоссальный накопленный денежный и интеллектуальный капитал. Альтернативы нет: Рутьюб загублен олигархами и не имеет монетизации, Вимео не имеет даже нормального поиска, а Яндекс.дзен фактически блокирует пользователей, категорически отказываясь объяснять, каким роликом они нарушили его предельно невнятные правила.

Перед этим произволом меркнет цензура и фейсбука, и ютьюба: представьте, что ГИБДД присылает вам квитанцию о штрафе, отказываясь указывать, когда и где вы нарушили правила!», – написал Делягин.