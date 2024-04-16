Госдума готовит замену «некачественным» мигрантам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Госдуме разрабатывают комплекс мер по привлечению переселенцев из дальнего зарубежья, чтобы создать некую альтернативу мигрантам из бывших республик СССР.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Запрос на переезд в Россию из стран дальнего зарубежья исчисляется десятками тысяч заявлений. Причём это как потомки наших соотечественников, которые в разные периоды покинули нашу страну, так и этнические немцы, канадцы, американцы, голландцы. То есть те, кто бегут от извращенной идеологии Запада, в которую сейчас превращают духовные отношения в этой части света. Я не буду говорить про ЛГБТ повестку, про смену пола – это мы из средств массовой информации прекрасно знаем. И очень многие, особенно многодетные семьи, хотят переселиться в Россию», – подчеркнул он.

Региональные меры поддержки для привлечения иностранцев уже ввели в Калининградской, Нижегородской областях, в Кузбассе. В ряде субъектов создаются агентства по привлечению репатриантов и переселенцев с предоставлением земли под сельскохозяйственные предприятия.

«По сути, это альтернатива странам ближнего зарубежья. Потому что привлечение граждан из этих стран или трудовая, маятниковая миграция и так происходит. К сожалению, не всегда приезжающие имеют образование, квалификацию, некоторые плохо говорят по-русски, некоторые образования не имеют. И воспринимают Россию, как донора. Поэтому, конечно, с ними надо работать, социализировать и интегрировать, потому что мы никуда не денемся от наших южных соседей. Нельзя закрыться, построить стену. Мы с этими странами органически едины. Но оттуда приезжают люди, которые по своему уровню интеграции в российское общество не соответствуют, если хотите, – качеству гражданина. С ними, конечно, надо работать, но мы говорим о репатриации тех, кто хочет жить в России и видит в ней такого цивилизационного спасителя», – заключил Новичков.