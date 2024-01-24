Госдума «искренне» предупредила Францию о наемниках: «Они будут уничтожены»

Елена Острякова.  
24.01.2024 19:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 310
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Госдума РФ приняла сегодня единогласно обращение «К Национальному собранию Французской Республики в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима». Оно связано с тем, что 16 января в результате удара российских ракет по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове было уничтожено более 60 боевиков, большинство из которых оказалось французами.

Депутат от «Единой России» Адальби Шхагошев назвал обращение Госдумы «искренним», поскольку он было принято с заботой о французских гражданах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня единогласно обращение «К Национальному собранию Французской Республики в связи с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы хотим предупредить как парламентариев, так и французское общество, что наемникам на территории Украины делать нечего. У нас такой опыт: когда вмешиваются в наши внутренние дела, они обязательно будут уничтожены. Это практика в нашей стране. Мы предупреждаем: лучше их увести, пока есть еще выжившие, потому что иначе их придется увозить как груз «200», – сказал Шхагошев.

Он считает, что несмотря на то, что Париж отрицает присутствие французских наемников, они находятся на Украине в рамках секретных договоренностей президентов Макрона и Зеленского, занимаясь обучением украинских военнослужащих пользоваться оружием НАТО. По данным Шхагошева, защищают и прикрывают наемников спецслужбы: Управление внешней безопасности и Управление военной разведки, которые подчиняются Министерству обороны Франции.

Российский депутат так же искренне предупредил США и Германию: их наемники тоже будут уничтожены

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Франции Эммануэля Макрона «последователем Петена — маршала, который сдал Францию фашистской Германии и с ними сотрудничал», поэтому говорить с ним не о чем. Поэтому обращение российских парламентариев направлено в большей степени к французскому народу.

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает ситуацию с французскими наемниками «позорной».

«Мы не ставим клейма на стране в целом. Не если Франция не хочет войти в историю как соучастник нацистских преступлений на Украине, мы требуем от Национального собрания всестороннего разбирательства и расследования компетентных органов Французской Республики», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть