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Госдума РФ приняла сегодня единогласно обращение «К Национальному собранию Французской Республики в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима». Оно связано с тем, что 16 января в результате удара российских ракет по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове было уничтожено более 60 боевиков, большинство из которых оказалось французами.

Депутат от «Единой России» Адальби Шхагошев назвал обращение Госдумы «искренним», поскольку он было принято с заботой о французских гражданах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим предупредить как парламентариев, так и французское общество, что наемникам на территории Украины делать нечего. У нас такой опыт: когда вмешиваются в наши внутренние дела, они обязательно будут уничтожены. Это практика в нашей стране. Мы предупреждаем: лучше их увести, пока есть еще выжившие, потому что иначе их придется увозить как груз «200», – сказал Шхагошев.

Он считает, что несмотря на то, что Париж отрицает присутствие французских наемников, они находятся на Украине в рамках секретных договоренностей президентов Макрона и Зеленского, занимаясь обучением украинских военнослужащих пользоваться оружием НАТО. По данным Шхагошева, защищают и прикрывают наемников спецслужбы: Управление внешней безопасности и Управление военной разведки, которые подчиняются Министерству обороны Франции.

Российский депутат так же искренне предупредил США и Германию: их наемники тоже будут уничтожены

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Франции Эммануэля Макрона «последователем Петена — маршала, который сдал Францию фашистской Германии и с ними сотрудничал», поэтому говорить с ним не о чем. Поэтому обращение российских парламентариев направлено в большей степени к французскому народу.

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает ситуацию с французскими наемниками «позорной».

«Мы не ставим клейма на стране в целом. Не если Франция не хочет войти в историю как соучастник нацистских преступлений на Украине, мы требуем от Национального собрания всестороннего разбирательства и расследования компетентных органов Французской Республики», – сказал он.