Госдума избавила бюджетные учреждения РФ от иноагентов – зюгановцы снова против

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Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект, вводящий новые ограничения для иноагентов.

Иностранным агентам хотят запретить преподавать в государственных и муниципальных организациях, получать господдержку на творческие проекты и инвестировать в стратегические предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иноагенты не смогут получать государственную финансовую поддержку, в том числе на творческую деятельность. Им запретят преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях, издавать информационные материалы для детей, участвовать в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

После принятия документа финансируемые из-за границы лица и организации лишатся права на упрощенную систему налогообложения. Они не смогут организовывать митинги, пикеты и другие публичные мероприятия, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий, инвестировать в стратегические компании. Речь идет о компаниях, производящих вооружение и военную технику, работающих в сфере авиации и космонавтики, добывающих полезные ископаемые.

Депутат-коммунист Олег Михайлов считает, что формулировка, предложенная авторами законопроекта «настолько широкая, что сюда можно подтянуть практически каждого человека».

«Формулировка позволяет даже чтение сайтов зарубежных СМИ и просмотр заседаний Совета безопасности ООН интерпретировать как попадание под иностранное влияние. Сюда можно притянуть даже адвокатов, которые защищают граждан Таджикистана, Приднестровья, Белоруссии», – сказал Михайлов.

Главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев возразил, что за основу взяты «базовые законы по всему миру, в частности в США».

«Там, кстати закон более расплывчатый и жесткий. У нас, чтоб оказаться в реестре иностранных агентов нужно заниматься двумя вещами: политической деятельностью и получать иностранную поддержку в любом виде. Если мы сузим рамки, это пойдет во вред суверенитету. Перед нами не стоит задача кого-то ущемить в правах. Вообще, признание иноагентом – это не наказание, а статус. Всякая либерализация этого закона будет идти во вред безопасности нашей страны», – сказал Пискарев.

Однако не все в России сочли законопроект излишне строгим к «предателям».

«Для настоящего «тридцать седьмого года» не хватает расстрелов или хотя бы пожизненного. И самое интересное, как всегда, произойдёт в вопросах правоприменения на практике. Если человек воюет против своей страны с автоматом Калашникова наперевес, понятно, что предатель. Если заряжает РСЗО, направленную в нашу сторону, – тоже. А если предатель хитро к штыку приравнял перо и строчит пасквили на свою страну и армию? За информационную войну против страны, гражданином которой ты являешься, репрессий не ждать? За фейки, за напраслину? Если информационное обеспечение противника ненаказуемо, то это, согласитесь, какая-то ерунда получается», – написал журналист Юрий Шумило.