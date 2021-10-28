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28.10.2021 21:04 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Медицина, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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«Госдума – «красная зона»: депутатов-антиваксеров изгоняют из зала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил сегодня с предложением перевести на удаленную работу 37 депутатов...

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил сегодня с предложением перевести на удаленную работу 37 депутатов Госдумы РФ, которые не вакцинировались от коронавируса и не переболели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Депутат от «Единой России» – прекрасная женщина, но она постоянно ходила по залу, что–то нашептывала депутатам, прикасалась к ним. Какие кулачки? Полтора метра дистанция!», – возмущался Жириновский.

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Он также предложил не допускать на работу непривитых сотрудников аппарата Госдумы РФ.

«Наш зал – это «Красная зона». Я уверяю вас, здесь уже 10 больных сидят. Они вас заразят. Никого не приглашать. Никаких мероприятий. Все сократить. Доклад 1 минута и с места. И принимать 100 законов в день», – предложил Жириновский.

Второе предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что для аппарата и помощников депутатов теперь прививка от коронавируса обязательна.

«Надо выработать решение и по депутатам», – сказал Володин.

Фракция КПРФ начала возмущенно кричать с мест, что это пиар. Спикер напомнил коммунистам, что у них во фракции только за последние два дня заболели два депутата: Николай Харитонов и Сергей Шаргунов.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров объявил, что не допустит непривитых депутатов на обсуждение бюджета.

«Мы обязаны сказать, что депутаты должны вакцинироваться. Есть страшная угроза – остановить работу парламента. Можете говорить, что я сатрап, можете подавать на меня в суд, но я не пущу ни одного человека отстаивать поправки, если у него не будет вакцинации», – сказал Макаров.

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