Госдума легализовала параллельный импорт западных товаров

21.06.2022  20:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 534
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Торговля


Госдума РФ приняла сегодня законопроект о легализации параллельного импорта.

Закон позволяет защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта, – от уголовной и административной ответственности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня законопроект о легализации параллельного импорта. Закон позволяет защитить лиц, ввозящих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Согласно принятому документу использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженная в товарах, указанных в перечне разрешенных для параллельного импорта, не будет считаться нарушением.

Ранее был принят закон, который освободил импортеров от гражданско-правовой ответственности за параллельный импорт товаров, список которых определен правительством.

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», —сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть