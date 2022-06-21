Госдума легализовала параллельный импорт западных товаров

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Госдума РФ приняла сегодня законопроект о легализации параллельного импорта.

Закон позволяет защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта, – от уголовной и административной ответственности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно принятому документу использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженная в товарах, указанных в перечне разрешенных для параллельного импорта, не будет считаться нарушением.

Ранее был принят закон, который освободил импортеров от гражданско-правовой ответственности за параллельный импорт товаров, список которых определен правительством.

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», —сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.