Госдума легализовала уничтожение украинских беспилотников не только в воздухе, но и на воде

Елена Острякова.  
19.05.2023 03:00
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Спецоперация


Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который даёт силовым структурам юридические основания пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников, и уничтожать их.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который даёт силовым структурам юридические основания пресекать...

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«Сегодня это реалии, опережающие самые смелые фантазии. Мы видим, как развиваются технологии в этом направлении. И мы видим, что, к сожалению, эти технологии активно используются и применяются сегодня в диверсионных и военных целях. К сожалению, эти примеры есть уже и на нашей территории.

В частности, в Севастополе уже зарегистрировано несколько случаев использования ВСУ морских дронов для атак на находящихся там на рейде как гражданских, так и военных кораблей.

При этом полномочий у государственных ведомств для отражения подобного рода атак и угроз нет», – сказал депутат Александр Хинштейн.

По информации Росгвардии, с начала проведения спецоперации только в зоне СВО было обнаружено 2585 беспилотников и 1339 мест их запуска, ранее писала «Парламентская газета».

При помощи подавления сигналов дистанционного управления было пресечено движение 298 беспилотных аппаратов и отдано 372 ложных целеуказания.

При этом возникает угроза использования не только воздушных беспилотников, но и аппаратов, которые могут действовать на земле и в воде.

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