Госдума легализовала уничтожение украинских беспилотников не только в воздухе, но и на воде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который даёт силовым структурам юридические основания пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников, и уничтожать их.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня это реалии, опережающие самые смелые фантазии. Мы видим, как развиваются технологии в этом направлении. И мы видим, что, к сожалению, эти технологии активно используются и применяются сегодня в диверсионных и военных целях. К сожалению, эти примеры есть уже и на нашей территории. В частности, в Севастополе уже зарегистрировано несколько случаев использования ВСУ морских дронов для атак на находящихся там на рейде как гражданских, так и военных кораблей. При этом полномочий у государственных ведомств для отражения подобного рода атак и угроз нет», – сказал депутат Александр Хинштейн.

По информации Росгвардии, с начала проведения спецоперации только в зоне СВО было обнаружено 2585 беспилотников и 1339 мест их запуска, ранее писала «Парламентская газета».

При помощи подавления сигналов дистанционного управления было пресечено движение 298 беспилотных аппаратов и отдано 372 ложных целеуказания.

При этом возникает угроза использования не только воздушных беспилотников, но и аппаратов, которые могут действовать на земле и в воде.