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15.01.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Госдума лишила Порошенко крепостных душ

Госдума РФ приняла единогласно в первом чтении поправки в Закон «О гражданстве РФ», позволяющие жителям Крыма и Севастополя, которые не могут выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам, работать на государственной службе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они уже сейчас находятся на государственной, муниципальной службе, в правоохранительных органах. Но в силу того, что у них нет документального подтверждения выхода из украинского гражданства, то законность их нахождения на должностях ставится под сомнение. Мы эту проблему сейчас закрываем», – пояснил смысл изменений депутат Дмитрий Вяткин.

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По его словам, жители Крыма и Севастополя смогут подать нотариальное заверенное уведомление о том, что они обратились в компетентные органы Украины (например, посольство) с заявлением об отказе от гражданства. При этом ответа не требуется.

Депутат Олег Нилов напомнил коллегам, что его фракция «Справедливая Россия» предлагала аналогичный законопроект еще в 2015 году, но он был отклонен.

«Я призываю вас, когда представители оппозиционных фракций предлагают решение проблем миллионов наших братьев, не отвергайте, не подумав. Чтобы этот пан не возомнил себя владельцем крепостных душ. Они не могут быть свободными, пока пан Порошенко не поставит подпись под указом об освобождении от гражданства», – сказал Нилов.

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