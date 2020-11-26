Госдума лишила Прибалтику российских миллиардов – парламентские популисты против

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня закон, который позволит перенаправить поток экспорта российских удобрений из портов Прибалтики в российские порты.

Речь идет о 4 млн тонн грузов. При этом все мощности для хранения будут переоборудованы с учетом экологического законодательства.

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Об этом сообщил депутат Виктор Дерябкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В свою очередь, депутат Андрей Калиниченко уточнил, что закон позволит до 2024 года увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд тонн.

Парламентарий Евгений Москвичев рассказал, что российские порты загружены сейчас на 50%, в то время как прибалтийские порты, которые принадлежат 11 российским бизнесменам, зарабатывают на перевалке 10 млрд долларов ежегодно.

Оппозиционные депутаты раскритиковали законопроект.

«Жители Туапсе знают, что значит, когда такие терминалы находятся на их территории, и требуют сберечь их здоровье, флору и фауну. Однако к их мнению вряд ли кто-то прислушается. Теперь склады будут находиться в 50, а не в 500 метрах, и яды будут попадать в воду», – утверждала депутат от КПРФ Ольга Алимова. Ее поддержал депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на эти выпады.

«Вот две чаши весов. На одной – все сохранить как есть, чтобы деньги оставались в Прибалтике. Кто у нас вопрошает, доколе Прибалтика будет себя так вести? Да она будет так себя вести и дальше, если мы будем их кормить. А мы их кормим. Задумайтесь!

Нынешним решением мы не только пополняем бюджет, но и создаем рабочие места, развиваем экономику и, самое главное, прекращаем кормить тех, кто делает гадости нам. Они потеряют миллиарды. Пускай посидят без бюджета», – сказал Володин.

Он полагает, что «кукловоды», которым принадлежат прибалтийские порты, «действуют через своих депутатов».