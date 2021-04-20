Госдума лишила российских чиновников второго гражданства

20.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Госдума запретила государственным и мунициаальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство за границей.

Соответствующие поправки в более чем двадцать законов были приняты сегодня на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представлявший президентский законопроект депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников заявил, что отныне кандидаты на чиновничьи должности должны будут выбрать – работа на государство или второе гражданство.

«Люди, которые исполняют по долгу службы особые государственные функции и полномочия, должны быть защищены от возможного негативного влияния извне. Для этого и вводятся дополнительные ограничения. Но они, конечно же, не лишают человека права выбора принимать эти условия или не связывать себя с государственной деятельностью», – заявил Крашенинников

Выступивший вслед за ним член фракции КПРФ Алексей Куринный раскритиковал изменения за то, что в них нет запрета на владение заграничной недвижимостью.

«Именно недвижимость сегодня – та часть, которая держит нашу элиту и фактически сегодня пятой колонной в нашей стране могут быть отнюдь не каки-то там иностранные агенты, с которыми мы здесь героически пытаемся бороться, не Навальный с его компанией, а именно эти люди, которые, имея запасной аэродром, имея за границей имение какое-нибудь, гостиницу, дом фактически так или иначе зависят от Запада.

И не зря в свое время известный американский политолог говорил: «Это еще надо посмотреть, чья это элита. Вы имеете ядерное оружие, имеете возможность влиять, но ваша элита хранит 500 миллиардов долларов в наших банках». Я напомню, это был Збигнев Бжезинский, известный американский политолог. Сегодня, вместо того, чтобы ввести это дополнительное ограничение, мы, почему-то, его исключили», – негодовал коммунист.