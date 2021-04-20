Подпишись на рассылку
20.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Госдума лишила российских чиновников второго гражданства


Госдума запретила государственным и мунициаальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство за границей.

Соответствующие поправки в более чем двадцать законов были приняты сегодня на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Представлявший президентский законопроект депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников заявил, что отныне кандидаты на чиновничьи должности должны будут выбрать – работа на государство или второе гражданство.

«Люди, которые исполняют по долгу службы особые государственные функции и полномочия, должны быть защищены от возможного негативного влияния извне. Для этого и вводятся дополнительные ограничения. Но они, конечно же, не лишают человека права выбора принимать эти условия или не связывать себя с государственной деятельностью», – заявил Крашенинников

Выступивший вслед за ним член фракции КПРФ Алексей Куринный раскритиковал изменения за то, что в них нет запрета на владение заграничной недвижимостью.

«Именно недвижимость сегодня – та часть, которая держит нашу элиту и фактически сегодня пятой колонной в нашей стране могут быть отнюдь не каки-то там иностранные агенты, с которыми мы здесь героически пытаемся бороться, не Навальный с его компанией, а именно эти люди, которые, имея запасной аэродром, имея за границей имение какое-нибудь, гостиницу, дом фактически так или иначе зависят от Запада.

И не зря в свое время известный американский политолог говорил: «Это еще надо посмотреть, чья это элита. Вы имеете ядерное оружие, имеете возможность влиять, но ваша элита хранит 500 миллиардов долларов в наших банках». Я напомню, это был Збигнев Бжезинский, известный американский политолог. Сегодня, вместо того, чтобы ввести это дополнительное ограничение, мы, почему-то, его исключили», – негодовал коммунист.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть