Госдума намерена дать отпор украинской агрессии

06.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Госдума РФ выступит с обращением к парламентам стран мира по поводу ситуации на Донбассе.

С соответствующим предложением сегодня на пленарном заседании выступил депутат Юрий Швыткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На юго-востоке Украины достаточно серьезная напряженная обстановка. Мы не должны быть в стороне, поскольку там есть и граждане нашей страны, получившие паспорта, и русскоязычное население.

К сожалению, сейчас страны блока НАТО всячески пытаются обвинить Россию в мыслимых и немыслимых грехах, при этом наращивая агрессивную политику в отношении нашего государства вблизи наших границ. Я предлагаю дать предложение профильному комитету подготовить обращение к парламентам государств с осуждением действий украинской стороны и их приспешников в части того, что идет геноцид населения. Убийство ребенка, обстрелы мирных городов», – сказал Швыткин.