Подпишись на рассылку
06.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Госдума намерена дать отпор украинской агрессии

Новости Украины

Госдума РФ выступит с обращением к парламентам стран мира по поводу ситуации на Донбассе.

С соответствующим предложением сегодня на пленарном заседании выступил депутат Юрий Швыткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На юго-востоке Украины достаточно серьезная напряженная обстановка. Мы не должны быть в стороне, поскольку там есть и граждане нашей страны, получившие паспорта, и русскоязычное население.

К сожалению, сейчас страны блока НАТО всячески пытаются обвинить Россию в мыслимых и немыслимых грехах, при этом наращивая агрессивную политику в отношении нашего государства вблизи наших границ. Я предлагаю дать предложение профильному комитету подготовить обращение к парламентам государств с осуждением действий украинской стороны и их приспешников в части того, что идет геноцид населения. Убийство ребенка, обстрелы мирных городов», – сказал Швыткин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть