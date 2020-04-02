Госдума не поддержала расширение Транссиба по Крымскому сценарию

02.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Две попытки голосования в Госдуме обернулись недостаточным количеством голосов для принятия закона, который бы позволил провести по ускоренной процедуре, опробованной при строительстве подходов к Крымскому мосту, расширение Транссибирской магистрали.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», представлявший законопроект депутат Госдумы от «Единой России» Николай Гончар предлагал упростить выкуп земли по той же схеме, что и во время строительства Крымского моста.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам предстоит в четыре раза до 24-го года увеличить объем контейнерных перевозок… Необходимо существенно упростить процедуры, которые применяются при реализации этих проектов. У нас есть такой опыт, в частности, создание инженерной инфраструктуры железнодорожного транспорта на Таманском и Керченском полуостровах, те технологии, которые применялись нами в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу и так далее», – заявил Гончар.

Его однопартиец Евгений Москвичев поддержал идею.

«Мы должны увеличить «Транссиб», а сегодня мы построить не можем. Мы там очень внимательно будем создавать рабочую группу из всех фракций, очень внимательно подойдем к вопросам экспертизы, экологии, к вопросам изъятия земель и к вопросам, где будут утверждены генеральные планы развития территорий субъектов Российской Федерации. Без этого закона железная дорога неспособна увеличивать объемы перевозок и увеличить скорость. По-прежнему будет скорость 30-40 километров в час, и мы с вами не вывезем то, что сегодня транзитом ввозится другими странами», – сказал депутат.

Против выступила КПРФ. Депутат Госдумы от этой партии Николай Коломейцев посчитал, что упрощение процедуры выкупа может привести к коррупционным схемам. В пример он привел строительство аэропорта в Ростове. По словам Коломейцева, местные бизнесмены, прознав про строительство аэропорта, быстро выкупили землю на месте возведения аэровокзала, чтобы потом подороже продать государству: «Мы с вами знаем, что земли под ростовский аэропорт для швейцарской компании незаконно, я бы сказал, были выкуплены, в том числе, за счет бюджета», – утверждал коммунист.

«Единорос» Москвичев признал справедливость опасений по поводу действий коррупционеров. «Когда задумались строить дорогу М11, то, к сожалению, болота все были выкуплены задним числом в Тверской области, а потом их государство должно было за миллиарды выкупать. Вот этого не должно быть», – сказал парламентарий.

Его поддержал член «Справедливой России» Валерий Гартунг: «Правильно акцентировал внимание на болоте. Ну, вы тогда расширьте и в заключительном слове скажите, а кто же эти такие «благодетели»? Это крестьяне, которые рядышком с болотом живут или, все-таки, это лица, аффилированные с определенными структурами, которые, располагая инсайдерской информацией, еще я уверен и бюджетную ссуду взяли, для того, чтобы предварительно выкупить».

В итоге голосование было дважды провалено, поскольку в поддержку законопроекта не нашлось нужного количества голосов.