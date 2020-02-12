12.02.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Госдума облегчила украинцам получение российского гражданства


Гражданам Украины и Белоруссии больше не нужно будет сдавать экзамен на знание русского языка для получения гражданства РФ.

Соответствующий законопроект сегодня в третьем чтении приняли депутаты Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, как заявил с трибуны парламента член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественника, депутат Госдумы Константин Затулин, предлагаемые изменения хоть и облегчают получение гражданства РФ, но все еще содержат ряд ненужных ограничений.

«То, что мы только что проголосовали, когда речь шла о снятии необходимости экзамена для граждан Украины и Белоруссии, свободно владеющих русским языком – это нужные изменения, но будем говорить, достаточно косметические. Когда разговор идет о носителях русского языка, надо отметить, что мы по-прежнему будем требовать от граждан Белоруссии – от Украины не будем, а от граждан Белоруссии – справку от властей Республики Белоруссия о выходе этого гражданина из гражданства Республики Белоруссия, если он захочет получить российское гражданство.

Зачем? Мы по прежнему будем требовать от граждан Республики Белоруссия и Украины доказательства того, что их родственники по прямой восходящей линии или они сами проживали прежде на территории современной Российской Федерации. Зачем? Если речь идет о людях, которые могли жить и в прежних поколениях на территории Украины и Белорусии. Обращаю внимание на то, что в правительстве продолжается обсуждение важного законопроекта, который снимает требование отказа от иностранного гражданства как условие получения гражданства Российской Федерации», – заявил Затулин.

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