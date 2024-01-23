Госдума обратилась в ООН. Зеленскому посоветовали готовиться к смерти

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Госдума РФ приняла сегодня единогласно обращение к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира с призывом осудить преднамеренный обстрел из РСЗО рынка в Донецке.

Также депутаты почтили минутой молчания память 27 жителей Донецка, погибших в результате варварского обстрела, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарии подчеркнули, что «провокационная политика коллективного Запада, поощряющая украинских главарей наносить кровавые удары по мирному населению России, не останется без решительного ответа и лишь добавит мотивации российским солдатам для того, чтобы достичь всех целей специальной военной операции и навсегда обезопасить наши границы, нашу страну и ее народ от украинской террористической угрозы».

«Государственная Дума выражает полную уверенность в том, что заказчиков и исполнителей террористических актов в российских городах ждет неминуемое наказание, как и любых других военных преступников, а также призывает всех здравомыслящих политиков объединить усилия, чтобы остановить безумное кровопролитие», — говорится в обращении.

Представлявший документ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий осудил президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил в обстреле Донецка Россию. Он назвал его лжецом, трусом и провокатором.

«Это делает марионеточный режим Зеленского невозможным для любых с ним переговоров. Это убийцы стариков, женщин и детей, 10 с лишним тысяч представителей мирного населения, которые боролись только за то, чтобы оставаться частью великого русского мира. Сегодня завтра и всегда Донбасс является на политической карте мира безусловно частью РФ. Те центробежные силы, которые создал Киев, ведомый Западом, а точнее силами зла, обрели закономерный финал – нахождение 7 млн мужественных людей в России как граждан», – сказал Слуцкий.

Критику Зеленского поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Когда мне сейчас каждый день показывают Зеленского, это кровавая игрушка в руках американских фашистов, которые сколотили третью Антанту, не сделав никаких выводов из двух предыдущих поражений. Я абсолютно уверен, что они потерпят сокрушительное поражение», – сказал Зюганов.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов посоветовал президенту Украины, которого он назвал подлецом, мерзавцем и недобитым фашистом «готовить себе саван».