Госдума приняла сегодня обращение к Бундестагу.

Это связано с обсуждением немецким военным командованием нанесения ударов по территории Российской Федерации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей стране есть, чем ответить. Есть самое современное высокотехнологичное оружие, равного которому нет. Более эффективного — нет. Но мы мирная страна. Мы делаем все для того, чтобы в рамках диалога выйти на решение. Но есть те, кто не слышит. В данном случае мы обращаемся к парламенту Германии для того, чтобы они провели свое независимое расследование, ушли от темы утечек и занялись предметным обсуждением вовлечения высших офицеров Германии в нанесение ударов по нашей стране.

Мы это воспринимаем как агрессию и угрозу нашей безопасности. Считаем, что это недопустимо и ведет к развязыванию полномасштабной третьей мировой войны — ядерной, со всеми вытекающими последствиями», – сказал Володин.