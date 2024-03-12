Госдума обвинила Германию в развязывании Третьей мировой и поддержке нацизма

Елена Острякова.  
12.03.2024 20:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, ЯО


Госдума приняла сегодня обращение к Бундестагу.

Это связано с обсуждением немецким военным командованием нанесения ударов по территории Российской Федерации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума приняла сегодня обращение к Бундестагу. Это связано с обсуждением немецким военным командованием нанесения...

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«Нашей стране есть, чем ответить. Есть самое современное высокотехнологичное оружие, равного которому нет. Более эффективного — нет. Но мы мирная страна. Мы делаем все для того, чтобы в рамках диалога выйти на решение. Но есть те, кто не слышит. В данном случае мы обращаемся к парламенту Германии для того, чтобы они провели свое независимое расследование, ушли от темы утечек и занялись предметным обсуждением вовлечения высших офицеров Германии в нанесение ударов по нашей стране.

Мы это воспринимаем как агрессию и угрозу нашей безопасности. Считаем, что это недопустимо и ведет к развязыванию полномасштабной третьей мировой войны — ядерной, со всеми вытекающими последствиями», – сказал Володин.

Вице-спикер Ирина Яровая сообщила, что вчера в Германии была осквернена братская могила советских воинов. Она считает, что с правовой точки зрения имеет место подготовка к совершению акта международного терроризма.

«Это совершение преступления против мира и безопасности, то есть – и против самой Германии. Это еще и реабилитация нацизма, что напрямую противоречит выводам Нюрнбергского трибунала. Мы должны законодательно указать, что сегодня Германия рискует превратиться в новую колыбель фашизма и нацизма. Ответственность должностных лиц Германии перед своей нацией и перед всем миром будет еще и за это», – сказал Яровая.

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