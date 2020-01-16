Госдума одобрила кандидатуру нового премьера. Коммунисты поддержать отказались

16.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Госдума поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра РФ. За соответствующее решение проголосовали 384 депутата из 424 присутствовавших в зале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против кандидатуры Мишустина не проголосовал никто из депутатов, а воздержался 41 парламентарий. Ранее глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что члены его команды не будут голосовать ни за, ни против назначения, – Мишустин, в частности, не поддержал идею коммунистов о пересмотре непопулярной пенсионной реформы.

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«Решение принято, мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель парламента также подчеркнул, что впервые за всю историю современной России против кандидатуры премьера не проголосовал ни один депутат: «Мы запросили итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996-го года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича. На протяжении всего времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против».

«Хочу еще раз поблагодарить президента за доверие, вас за поддержку. Я обещаю, даю здесь слово в том, что мы будем держать связь с Думой, с фракциями, с комитетами для того, чтобы сверять наш курс в том, что мы делаем», – заявил Мишустин.

Далее его кандидатуру, поддержанную парламентом, должен утвердить на посту премьер-министра страны президент Владимир Путин.