Госдума ограничила использование повсюду иностранных слов

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Госдума РФ приняла сегодня во втором и третьем чтениях закон о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратила внимание, что нормы закона коснутся информации для потребителей товаров и услуг.

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«Совершенно очевидно, что это та область, где и творятся в основном безобразия в отношении русского языка, о которых нам каждый день пишут наши избиратели», – сказала Ямпольская.

Будут введены критерии идентичности по оформлению, цвету и размер шрифта для надписей на русском и иностранном языке.

«Вы замечаете, как преимущественно называются в нашей стране жилые комплексы и коттеджные поселки? Или, как говорят журналисты, замечаете «тренды нейминга»? Сплошные «хаусы», «клабы», «филды», «вилледжи», «форесты», «гардены», «хиллы», «эстейты». Порой в пригородных зонах перестаешь понимать, в какой стране находишься», — подчеркнула Ямпольская.

Она отметила, что сегодня в России 12 жилых комплексов «Европа», семь — с названием «Прага» и «Лондон», четыре «Парижа», семь «Баварий», 17 «Скандинавий», 24 «Ривьеры» и более десятка «Манхэттенов».

«Никто не требует запрещать иностранные языки, сразу менять зарегистрированные торговые марки. Просто предлагаю помнить: мы живем в России. И ущемление русского языка — в угоду кому бы то ни было, с любыми намерениями — абсолютно недопустимо», — пояснила Елена Ямпольская.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что 1989 году 350 млн человек в мире говорили на русском, а сейчас – 270 млн.

«Коллапс русского языка. Необходимо в ближайшие годы поставить заслон этому явлению – разрушению русской цивилизации. Этот законопроект необходимо было принимать многие годы назад», – сказал Слуцкий.

Он считает, что «размывание русского мира – инструмент борьбы против России».

Новый закон вызвал шквал негодования в либеральной среде.

«Goodbye, PR, HR, GR», – попрощалась в своем ТГ-канале журналистка Екатерина Винокурова.

«Партия радикальных филологов-славянофилов в российской власти, до поры непроявленная, нанесла неожиданный удар западникам. Закон о запрете иностранных слов в официальном документообороте, в СМИ и рекламе – первый шаг. Следующий – суровое наказание за суффикс -ться в неположенном месте. И это правильно. Национальный суверенитет легко не достается», – ерничает недолиберальный политолог Сергей Старовойтов.

«Чтобы выполнить требования этих поправок, потребуется титанический труд – составление специального словаря-списка запрещённых к употреблению слов при использовании государственных функций. Этот словарь нужно сопровождать, дополнять и редактировать. Все госслужащие должны будут проходить краткие и не очень краткие курсы по овладению. Опять же – какие меры предусматриваются к тем, кто будет нарушать этот закон? А что делать, если президент будет его нарушать? Поэтому главный вопрос- зачем это всё?», – жалуется писатель Анатолий Несмиян.

«В реальности мы получим своеобразную цензуру и – значительное количество скандалов в регионах и муниципалитетах. Местным чиновникам и депутатам теперь надо обзаводиться словарями и думать, а есть ли аналог в русском языке, а ведь слово может прижиться исторически. Теперь речи и заявления будут разбираться на молекулы», – пугает редактор ФедералПресс Андрей Гусий.