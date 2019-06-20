Госдума отказала упрощать выдачу паспортов русским экс-СССР

20.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Правящее большинство в Государственной Думе, представленное партией «Единая Россия», отказалось поддержать проект закона об упрощённом порядке предоставления гражданства России людям, русским по национальности, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР.

«За проголосовал 81 депутат, воздержался один, а парламентское большинство просто не стало голосовать», – сообщил депутат от ЛДПР Александр Шерин, один из инициаторов законопроекта.

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Как уточняет пресс-служба ЛДПР, законопроект предполагал упрощённый порядок получения российского гражданства для соотечественников за рубежом, если у них хотя бы один из родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.

С принятием этого закона получить паспорт РФ можно было бы без экзамена по русскому языку, без 5-летнего стажа проживания в России и без условия об обязательном источнике доходов.

«Мы очень много с вами говорили о Русском мире, о том, что несправедливо, когда убивают русских в Донбассе, как ущемляют, как унижают, как запрещают говорить на родном языке, как много наших соотечественников были выдавлены из бывших республик СССР… И как много их приходит к нам на прием с просьбой оказать содействие в получении гражданства своей исторической Родины – РФ», – сказал Шерин.

Однако законопроект раскритиковали представители других фракций.

Депутат Сергей Казанков от КПРФ заявил, что претендовать на упрощенное получение гражданства должны не только русские из бывших союзных республик, но и чуваши, татары, мордва, башкиры.

Шерин в ответ предложил поддержать закон, а затем внести поправку для представителей других национальностей.

«Я хочу напомнить, что у нас в Конституции РФ перечислены все национальности. Там идет перечень национальных регионов. Только слово «русские» не звучит ни разу. Мы эту несправедливость не смогли устранить. И теперь мы говорим – давайте хотя бы дадим право русским получать в упрощенном порядке гражданство. Если бы за русских в России кто-то заступался так, как Рамзан Ахматович за чеченцев – это было бы очень хорошо», – сказал Шерин коммунисту.

Но неожиданно законопроект начали критиковать и другие фракции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Как же мы можем это сделать, если мы будем сейчас отдавать преференции одному народу? Ни в коем случае, ведь многие тянутся к нам только из-за того, что великий русский народ никогда не возвеличивал себя… Думая о судьбе страны, о её будущем, мы ни в коем случае не должны поддержать этот законопроект. Он не нацелен на единение страны, он несет в себе больше разрушительных начал», – выступил против и представитель «Справедливой России» Николай Рыжак.

Не поддержал упрощенную выдачу паспортов русским и член «Единой России» Рамзил Ишсарин. «Наша основа – дружба между нашими народами. Страна наша многонациональная… Партия «ЕР» не поддерживает принятие в такой форме законопроекта», – сказал Ишсарин.

«Промотайте потом запись. Выдача паспортов РФ гражданам за то, что они русские – «угрожает целостности нашего государства»! В этот момент хочу сказать депутатам от Республики Крым: «Добро пожаловать в родную гавань!» – изумился Шерин.

«Германия приглашает немцев домой, Израиль – евреев, Польша – поляков. Только в России аналогичный закон мог получить негативный отзыв правительства и профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, ‒ объяснил лидер ЛДПР. ‒ Этим законом мы не ограничиваем ничьи права. Наоборот – мы расширяем права самого большого, государствообразующего народа России. И это чудовищно, это кощунство отказывать в таком законе. Это позор, когда в русском парламенте говорят: не будем заботиться о русских. А кого на Украине убивают? Не русских? А какой язык там ущемляют? Не русский? Какого-то другого народа России? За рубежом в основном страдают русские, их выдавливают из бывших союзных республик и даже из некоторых республик в самой России. Миллионы русских хотят вернуться на родину, связать свою жизнь с Россией, а мы заставляем их сдавать экзамен по русскому языку, заставляем доказывать, что они хотят жить в России, доказывать, что у них есть деньги», – сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«При Ельцине товарищи с Запада дали нам такую Конституцию, где русские даже не упоминаются. И почему-то никого в Госдуме не смущает вот уже 25 лет, что главный закон страны дискриминирует русский народ. Зато закон, который расширит права русских, сразу же считают дискриминацией», – добавил он.

Если бы этот саботаж не продолжался 30 лет, добавил Владимир Жириновский, население России давно бы перевалило за 160-170 миллионов.

Из-за отказа Госдумы принять закон в поддержку русских руководитель фракции ЛДПР в ГД в знак протеста покинул зал заседаний нижней палаты парламента. «Позор тем, кто отказывает миллионам русских в праве вернуться в Россию», ‒ заключил Жириновский.