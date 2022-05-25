Госдума открыла дорогу в армию военным с опытом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Госдума приняла сегодня единогласно сразу в трёх чтениях закон об отмене возрастного предела на заключение первого контракта о военной службе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее закон позволял заключать контракт только гражданам в возрасте от 18 до 40 лет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Докладывавший по вопросу депутат Андрей Красов считает, что новый закон позволит привлечь в армию специалистов наиболее востребованных специальностей в области медицинского, инженерного, тылового и технического обеспечения и эксплуатации техники, связи.

«Нынешнее законодательство не позволяет нашим вооруженным силам получать специалистов высокого профессионального уровня, которыми, по нашему мнению, они становятся к 40-45 годам. С учетом угроз военной безопасности РФ принятие данного закона не терпит отлагательств», – сказал Красов.

Вопрос вызвал дискуссию внутри фракции КПРФ. Коммунист Николай Арефьев посчитал, что подняв верхнюю возрастную планку, нужно поднять и нижнюю, потому что необстрелянные 18-летние парни, по его мнению, представляют из себя «пушечное мясо».

Его однопартиец и тезка Коломейцев, напротив, считает, что к 40 годам контрактник уже не сможет управлять ракетой, потому что армия «дело серьезных здоровых мужчин».

«Если наберете доходяг, то какая это будет армия», – возмущался Коломейцев.

Он привел в пример Украину, где НВП является обязательным школьным предметом, а каждый мальчик «выходит из школы младшим командиром», и предложил возродить призыв.

«Не обеспечат контрактники безопасность, если большая часть граждан не знает, с какой стороны к автомату подходить», – резюмировал коммунист

Ему ответил спикер Вячеслав Володин.

«Хотите изменить мир – начните с себя. Давайте изменим закон о статусе депутата, чтобы все наши помощники принимались на работу только после прохождения военной службы. Может быть, распространить это на местные органы самоуправления. Депутаты Госдумы – право избираться только после прохождения службы. У нас в системе госслужбы задействовано 2 млн человек. Мы можем инициировать изменения в закон – принимать только после армии и принятия присяги. Можно посмотреть это в отношении банков и других сфер. Те, кто там работает, являются носителями секретности, а присяги не принимают. Давайте помогать Министерству обороны. Призовите себя – вы точно не доходяга», – сказал Володин.

Обидевшийся Коломейцев предложил ему вместе съездить на Донбасс.

«Самое главное – не быть там обременением. Приезжают, а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация», – ответил Володин.