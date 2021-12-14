Госдума отправит Мишустину запрос по Молдове

14.12.2021  16:27 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Госдума направит парламентский запрос в правительство РФ об исполнении постановления «О мерах по поддержке граждан РФ и российских соотечественников в Приднестровье» и реакции на недружественные действия Молдовы.

С предложением выступил депутат Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума направит парламентский запрос в правительство РФ об исполнении постановления «О мерах по поддержке...

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«В это воскресенье прошли выборы президента Приднестровской Молдавской республики, где проживает более 200 тысяч граждан РФ. Это важно, что, несмотря на отсутствие официального признания, происходит демократический процесс.

Но накануне этого Республика Молдова предприняла усилия по дополнительной блокаде Приднестровья, и 10 граждан РФ, среди которых российские ученые и общественные деятели, были депортированы по прибытии в аэропорт Кишинева. Такова, видимо, благодарность за уступки по долгу за газ», – сказал Затулин.

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