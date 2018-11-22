Госдума планирует пересмотреть принятое при Горбачеве решение

22.11.2018

Госдума намерена пересмотреть политическую оценку участия советских войск в войне в Афганистане.

В российском парламенте считают, что оценка советскими депутатами в 1989 году и осуждение ввода войск было «исторически несправедливым».

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Об этом в своем блоге сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, к таким выводам депутаты пришли в ходе парламентских слушаний, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«15 февраля 2019 года нижней палате парламента может быть рассмотрено Постановление Государственной Думы, где будет дана политическая оценка пребывания и вывода ограниченного контингента советских войск из ДРА… Большинство экспертов на прошедших слушаниях признали, что осуждение в 1989 году на Съезде народных депутатов СССР решения о вводе советских войск в Афганистан было исторически несправедливым. Сегодня Госдума должна исправить эту несправедливость, это искажение информации, когда обществу прививают чувство вины, вопросы остаются без ответов», – заявил Белик.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго Департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва считает кампанию США в Афганистане провалившейся, а потому Вашингтону необходимо вывести свой контингент из этой страны.