Госдума поддержала вхождение ЛДНР в состав России

20.09.2022  14:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Госдума поддержит решения референдумов в ЛДНР и бывших регионах Украины.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума поддержит решения референдумов в ЛДНР и бывших регионах Украины. Об этом сегодня на...

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«Сегодня важна поддержка наших братьев, проживающих в Донбассе на Украине. Сейчас за ними выбор. И если в ходе прямого волеизъявления они скажут, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. И ни должны понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления, потому что единый народ по воле партийных функционеров разделен», – отметил политик.

Он возложил ответственность за происходящее на Украине на коллективный Запад.

«По вине Брюсселя и Вашингтона сегодня на Украине происходит трагедия, которую можно было не допустить. Запад и киевский режим сделали все, чтобы создалась угроза Донбассу и России, потому что хотели гегемонии, а Украина потеряла самостоятельность. Нам другого выбора не оставили, кроме того, как самим бороться за безопасность наших граждан», – сказал Володин.

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