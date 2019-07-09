Госдума постановила наказать Грузию за омерзительное хамство

09.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Госдума во вторник единогласно приняла постановление, где предложила правительству России ввести дополнительные экономические санкции против Грузии в связи с новыми антироссийскими провокациями.

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», – сказал спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пояснял, что речь идет, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из РФ страны в Грузию.

На сегодняшний день по объему денежных переводов в Грузию Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза, и за прошлый год составили $641 млн.

«Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство», – сказал Володин.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на экстренном брифинге.

«Призываю власти России не поддаваться на эскалацию. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям», – сказала Зурабишвили, которая несколько дней назад, 21 июня, сама назвала Россию «врагом и оккупантом».

«Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно. Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало. Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Причём далее всё более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость – санкция, ещё пакость – ещё санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы», – пояснил депутат Евгений Примаков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал понять, что санкции в перспективе могут быть еще жестче.

«Грузию ещё Иван Грозный защищал от Ирана и Турции! В 1783 году грузинский царь Ираклий просил у Екатерины II защиты от турок, а потом сам же к ним побежал – этакий грузинский Мазепа. В 1801 году Александр I принимает Грузию в подданство, спасая от Ирана, и она становится частью Российской империи в качестве Тифлисской и Кутаисской губерний. Там проживали грузины, русские, абхазы и десятки других народов», – напомнил Владимир Жириновский.

При этом все добрососедские жесты России в адрес грузин так и не были оценены.

«И чего мы получили взамен спасения грузин? Все время бунтуют! В 1917 году Грузия первой объявляет независимость. В 1956 году бунтуют из-за разоблачения культа Сталина. В 1989 году – бунтуют. А что наши чиновники? В 2004 году Саакашвили рвется к власти, а министр иностранных дел России Игорь Иванов сам уговаривает Шеварнадзе сдать власть. А кто Аджарию сдал Саакашвили?» – напомнил политик.

Лидер ЛДПР считает, что Грузия заслуживает получить от России максимально жесткую реакцию на инцидент с оскорбительным монологом на грузинском телеканале «Рустави-2».

«В этот раз в Грузии произошел беспрецедентный случай. Так оскорбительно никто не высказывался в отношении ни одного руководителя России, как это позволил себе грузинский журналист. За такое царь уже направил бы туда войска. Это попытка десакрализации власти. Так было с Николаем II, которого поливали грязью во всех газетах, писали, что его жена изменяет ему с Распутиным. Теперь мы обязаны жесткой рукой навести порядок на всем южном Кавказе! Поэтому в этот раз грузины не должны обойтись одним «Боржоми». Нужно прекратить все экономические отношения с Грузией, прекратить поставлять туда энергию, запретить все денежные переводы в Грузию из России, провести тотальные проверки грузинских предпринимателей в России и выслать всех нелегалов», – подчеркнул Жириновский.