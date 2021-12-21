Госдума потребовала от правительства РФ наказать Молдову

21.12.2021  18:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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беспредел, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал


Два комитета Госдумы РФ направили запрос премьер-министру России Михаилу Мишустину в связи с незаконной депортацией 10 россиян из аэропорта Кишинева неделю назад.

Госдума просит правительство России отреагировать на недружественные действия Молдовы и просит проинформировать парламент о том, какие ответные меры будут предприняты в ответ.

Два комитета Госдумы РФ направили запрос премьер-министру России Михаилу Мишустину в связи с незаконной...

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Российские политологи и общественные деятели были задержаны и депортированы из-за того, что направлялись в Тирасполь на президентские выборы в Приднестровье, которые молдавская власть не признает. Уже после выборов в аэропорту был задержан в грубой форме российский журналист Семен Пегов.

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