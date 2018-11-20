Госдума повысила пенсии – один раз поужинать менеджеру «Газпрома»

20.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Депутаты Госдумы на сегодняшнем заседании приняли закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно законопроекту, принятому в третьем чтении, предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем на 1000 рублей и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тысяч рублей.

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Оппозиционные фракции выступили с критикой.

«Вчера мы видели отчёт «Газпрома», где 16 человек из состава правления по итогам года получают премию в размере 2,1 миллиарда рублей. По 200 миллионов на каждого. И мы видим при этом регрессивную шкалу страховых взносов», – заявил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин.

«Даже в официальных расчётах повышение отношения средней пенсии к средней зарплате не намечается на ближайшую трёхлетку. Что касается социальной пенсии, там вообще рост минимальный – чуть-чуть на грани прожиточного минимума пенсионера, и говорить о чём-то другом бесполезно», – объяснил позицию своей фракции депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Тем не менее, за законопроект проголосовало 325 депутатов, против – 22.