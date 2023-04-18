Госдума пожаловалась миру на русофобию в Прибалтике

Госдума РФ приняла сегодня заявление о недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения.

Документ направят в парламенты мира и международные организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Прибалтика, эти три страны? Ведь сегодня везде русофобия и преследование наших, аресты собственности и недвижимости, дети не могут ходить в школы и детские сады. Это происходит везде, но в этих странах, которые находятся рядом с нами, это происходит оголтело и безнаказанною», – сказал представлявший проект заявления депутат от КПРФ Леонид Калашников.

Представитель «Справедливой России» Алексей Чепа предложил применить к странам Прибалтики экономические меры.

Представитель фракции «Новые люди» Олег Леонов выразил надежду на то, что отношения России со странами Прибалтики скоро улучшатся, но ему возразил единоросс Вячеслав Никонов. Он считает, что это практически невозможно, потому что три страны находятся под внешним управлением Запада.

«У нас написано: Запад закрывает глаза на… Запад не закрывает глаза ни на что. Запад это все делает. Все, что там делается, делается абсолютно с согласия западных держав. Как до Петра Первого в Эстонии не было ни одного строения местных жителей над землей, так и сейчас нет ни одного видного политика, эксперта, журналиста, который бы не работал на ЦРУ или Госдеп. Нет ни одного предприятия без иностранного собственника, и счастья тоже нет.

Запад заставляет эти страны поставлять оружие на Украину больше, чем кто бы то ни было в проценте от своих возможностей. Этого мы им никогда не забудем и не простим. Можно, конечно, мыслить, что когда-то мы с ними нормализуем отношения, но это будет только тогда, когда они станут другими», – сказал Никонов.