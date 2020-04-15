Госдума приняла долгожданный для зарубежных соотечественников закон

15.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Госдума РФ в первом чтении приняла изменения в закон о гражданстве, упростив процедуру его получения.

За это решение проголосовали 324 из 325 присутствовавших депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам замминистра МВД Игоря Зубова, представлявшего законопроект, речь идет о послаблениях, аналогичных тем, что год назад получили жители ЛНР и ДНР – тем, кто хочет стать гражданами РФ, теперь не нужно отказываться от своего второго гражданства, подтверждать наличие денег на проживание в России и так далее.

«Предлагается отменить для всех категорий соискателей российского гражданства требования об отказе от имеющегося у них гражданства иностранного государства, исключить условия о трехлетнем сроке проживания в Российской Федерации и о подтверждении наличия средств к существованию для тех иностранных граждан, которые приобретают российское гражданство в упрощенном порядке, сократить с трех лет до одного года обязательный срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации до подачи заявления о приеме в российское гражданство для лиц, получивших профессиональное образование на территории Российской Федерации после 1-го июля 2002-го года.

Предоставить право подачи заявления о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке постоянно проживающим в Российской Федерации гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Исключить для таких заявителей условие о непрерывном сроке проживания в стране и подтверждение наличия средств существования», – заявил Зубов.

Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников назвал эти изменения революционными и такими, что нужно было принять еще 20 лет назад.

«Это революционный законопроект, которого мы все добивались на протяжении 20 с лишним лет. Самая главная норма, о которой здесь было сказано, ЛНР и ДНР ее получили не так давно. Чтобы они не отказались от украинского гражданства, вступая в российское. Когда-то мы здесь добились с вами в зале отмену справки. Тогда еще и справку надо было с Украины представить. Ты отказался от гражданства, еще и справку принеси.

Тогда мы пошли по этому пути, добились этого для ЛДНР, а сегодня мы принимаем этот законопроект для всего мира. Во всем мире любой, кто хочет вступить в гражданство Российской Федерации, не должен отказываться от имеющегося гражданства», – сказал Калашников.

Глава Института стран СНГ, депутат Думы Константин Затулин подчеркнул, что законопроект «сырой» и требует доработки. В частности, в него нужно включить понятие о соотечественниках, проживающих за рубежом.

«Речь идет о людях, которые уже находятся в России и тех, которые будут находиться в России. Речь не идет о том, что мы это право, на упрощенное получение гражданства предоставляем людям, которые живут за рубежом. И в этом определенный изъян этого законопроекта, потому что в нем, как мы считаем, необходимо было бы обозначить такую категорию, как соотечественник.

Это слово там не употребляется. Поэтому ко второму чтению мы намерены внести поправки, которые позволили бы нашим соотечественникам за рубежом, даже если они не находятся в России, претендовать на право упрощенного получения гражданства, как им было обещано в 1999 году, принятым законом, действующим в отношении соотечественников за рубежом», – отметил Затулин.