Госдума приняла поправки Путина о финансовой поддержке субъектов РФ

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект, который облегчит финансовое положение субъектов федерации.

Все 8 поправок в бюджетный кодекс внесены по предложению президента, который распорядился увеличить срок представления бюджетных кредитов.

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Об этом сообщил председатель бюджетного комитета парламента страны Андрей Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предложения президента направлены на то, чтобы облегчить регионам возможность работать. Предусмотрено сохранение в бюджетах субъектов экономии федеральных субсидий, образовавшихся по результатам заключения контрактов. Если раньше все, что субъект сэкономил, шло в резервный фонд правительства, то теперь это остается субъекту, но с условием, что он направляет это на реализацию национальных проектов», – сказал Макаров.

Кроме того, регионам дадут возможность перекредитоваться за счет бюджета, а не коммерческих банков.

«Бюджетные кредиты выдаются для того, чтобы регионам не надо было обращаться к коммерческим банкам, получая более дорогие кредиты для выполнения своих обязательств. Но в конце года, когда самая тяжелая ситуация, регионы вынуждены идти в коммерческие банки за кредитами, чтобы вернуть бюджетный кредит. Получается бессмысленная ситуация. Президент предложил дать регионам бюджетные кредиты с тем, чтобы они могли спокойно пройти год и перекредитоваться», – сказал Макаров.

Новый законопроект приостанавливает норму о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам, если регионы не погасили задолженность вовремя.

«Мы вводим право субъекта на превышение верхнего предела дефицита на тот размер депозитов, которые у субъекта находятся в банке», – сказал Макаров.