Госдума приняла революционный для украинских беженцев законопроект

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект об отсрочке оформления полиса ОСАГО для автомобилей, въезжающих в РФ с территории ЛДНР и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Документ был инициирован первым зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В чем революционность этого законопроекта? Он идет навстречу беженцам с Украины и ЛДНР. Наше бизнес сообщество – Союз автостраховщиков – берет на себя риски, связанные с тем, что если кто-то из этих людей на своем автомобиле с украинскими номерами совершит ДТП, то компенсацию потерпевшей стороне будет выплачивать из своих средств Союз страховщиков», – сказал Затулин. .

Законопроект дает право отсрочки лицам, въезжающим в экстренном порядке на территорию РФ на личном транспорте, по оформлению ОСАГО сроком 10 календарных дней с даты въезда. Эти граждане смогут пересекать границу с Российской Федерации, не имея полиса ОСАГО. При этом с такой категории граждан не снимается обязательство по оформлению полиса ОСАГО по истечении предлагаемого срока.