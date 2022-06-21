Госдума приняла революционный для украинских беженцев законопроект

21.06.2022  15:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 353
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект об отсрочке оформления полиса ОСАГО для автомобилей, въезжающих в РФ с территории ЛДНР и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Документ был инициирован первым зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект об отсрочке оформления полиса ОСАГО для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В чем революционность этого законопроекта? Он идет навстречу беженцам с Украины и ЛДНР. Наше бизнес сообщество – Союз автостраховщиков – берет на себя риски, связанные с тем, что если кто-то из этих людей на своем автомобиле с украинскими номерами совершит ДТП, то компенсацию потерпевшей стороне будет выплачивать из своих средств Союз страховщиков», – сказал Затулин. .

Законопроект дает право отсрочки лицам, въезжающим в экстренном порядке на территорию РФ на личном транспорте, по оформлению ОСАГО сроком 10 календарных дней с даты въезда. Эти граждане смогут пересекать границу с Российской Федерации, не имея полиса ОСАГО. При этом с такой категории граждан не снимается обязательство по оформлению полиса ОСАГО по истечении предлагаемого срока.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть