Госдума приняла важное решение по Донбассу

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Госдума сегодня на заседании единогласно поддержала внесение жителей ЛДНР в круг лиц, освобождённых от уплаты госпошлины за приём в гражданство РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представляя законопроект, спикер Вячеслав Володин предпочел политкорректное название республик Донбасса «территориями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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«Рассматриваем в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 333-35 Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от уплаты государственной пошлины за прием в гражданство Российской Федерации лиц, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины)», – сказал Володин.

Один из инициаторов принятия закона – депутат от Крыма Андрей Козенко высказался куда резче.

«Этот законопроект, в части отмены указанной пошлины, является крайне важным элементом поддержки наших российских соотечественников, проживающих на Донбассе и оказавшихся в сложной ситуации, связанной с продолжающейся военной агрессией по отношению к ним со стороны Украины. Для многих жителей ДНР и ЛНР необходимость уплаты госпошлины, размер которой составляет 3500 рублей, является крайне существенной или непосильной», – сказал Козенко.

Он отметил, что принятие законопроекта позволяет учесть интересы и ожидания более трёх миллионов соотечественников – жителей Донецкой и Луганской народных республик и сделать максимально комфортным вступление в гражданство РФ.

Также Козенко проинформировал, что по информации на середину апреля, количество жителей ДНР и ЛНР, получивших гражданство РФ в упрощённом порядке, приближается к 200 тысячам человек: 92 тысяч человек в ДНР и 95,5 тысячи человек в ЛНР. Всего принято заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке 218 236, общая численность населения в обеих республиках – 3 709 100 человек.

В результате голосования, «За» проголосовало 321 депутатов.

Володин подчеркнул, что законопроект оперативно отправлен в Совет Федерации РФ, который также заседает сегодня.