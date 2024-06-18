Госдума приняла «закон военного времени» о миграции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума РФ приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроекты, которые вводят режим высылки для мигрантов, нарушивших режим пребывания или совершивших преступления. Такие решения сможет принимать не только суд, но и полиция.

Авторами законопроекта выступили представители всех фракций кроме партии «Новые люди», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В условиях СВО на Украине и Отечественной войны с коалицией стран НАТО требуются жесткие меры, не позволяющие рассматривать Россию как проходной двор и злоупотреблять ее гостеприимством. Следует ли считать представленный вам законопроект во всём необходимым и достаточным, своего рода панацеей для снятия всякого беспокойства о законодательном обеспечении нашей миграционной политики? Безусловно нет», – сказал представлявший законопроект депутат Константин Затулин.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев считает, что проблемы миграции решат только введение визового режима.

«Как вы считаете, в отсутствии визового режима эти все меры, которые сейчас принимаются, они вообще в состоянии работать или нет, если к нам ежедневно въезжает 10 тыс человек? В состоянии ли эти меры навести порядок? Почему визовый режим не вводится?», – сказал Матвеев.

Он отметил, что Турция ввела визовый режим с Таджикистаном сразу посде кровавого теракта в «Крокусе» в Москве.

Затулин напомнил ему, что страны Средней Азии, откуда идет основной поток миграции, являются либо членами, либо наблюдателями в ЕАЭС, и введение визового режима поставит крест на этой международной организации.

«Недостатки и достоинства этого закона связаны с тем, что это закон военного времени. И мы должны это понимать по поводу миграции, которая выросла в проблему, а должна быть инструментом социально-экономического развития России», – сказал Затулин.

Он предложил провести парламентские слушания по теме миграции.

Согласно принятым законопроектам, мигранты, которых решили отправить на родину, включат в Реестр контролируемых лиц. Эти люди, пока еще находятся в нашей стране, не смогут жениться, приобретать здесь недвижимость и транспорт, регистрировать компании, получать водительские права, открывать банковские счета и переводить деньги (больше 30 тыс рублей). После того, как мигранта включат в Реестр контролируемых лиц, у полиции появятся дополнительные возможности по сбору информации и розыску.

Важная норма законопроекта касается сокращения разрешенного времени пребывания в России — не больше 90 дней. Чтобы сохранить право на въезд в Россию, иностранцам нужно будет соблюдать определенный кодекс поведения. Согласно законопроекту, приезжие обязаны уважать многообразие традиций нашей страны и культурно-нравственные ценности, не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику, не финансировать запрещенные организации.

«Новый закон даст возможность повысить законопослушность в мигрантской среде. И поэтому встречает огромную поддержку в народе. Полукриминал в братство народов не включается», – написал в своем тг-канале политолог Сергей Марков.