Госдума приравняла добровольцев к ветеранам

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Все фракции Госдумы РФ поддержали закон, который присваивает статус ветерана боевых действий добровольцам специальной военной операции на Украине.

Об этом журналистам заявил лидер партии «Справедливая России» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о наших добровольцах, которые приняли решение участвовать в СВО. Им присваивается статус ветерана боевых действий. Закон будет действовать с 24 февраля этого года. Все положенные социальные выплаты для добровольцев вводятся», – сказал Миронов.

Его поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Действительно сегодня СВО включает в себя все больше и больше тех, кто добровольно уходит на фронт. Они должны быть полностью защищены. Распространение статуса ветерана боевых действий на добровольца – это назревшая необходимость», – сказал Слуцкий.

По его словам, ЛДПР внесла в закон о добровольцах конструктивные поправки.

«Речь идет о возможностях для волонтеров пользоваться услугами связи. Волонтеры это очень благородный корпус наших сограждан, который несет добро тем, кто в этом нуждается. Возможность пользоваться связью для них чувствительно и важно. Поэтому данная норма в законе совершенно оправдана», – сказал Слуцкий.